اليوم السابع
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محافظ الوادي الجديد يستقبل لجنة إدارة الأزمات لمتابعة جاهزية معدات الإغاثة

الأحد، 17 ديسمبر 2023 07:07 م
محافظ الوادي الجديد يستقبل لجنة إدارة الأزمات لمتابعة جاهزية معدات الإغاثة محافظ الوادي الجديد يستقبل لجنة إدارة الأزمات
الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

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استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وفد لجنة غرفة إدارة الأزمات للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة معدات الإغاثة والطوارئ بكافة المحافظات خلال شهرين اعتبارًا من أكتوبر 2023، والتأكد من كفاءة وجاهزية كافة القطاعات لمجابهة الأزمات والكوارث المحتملة.

واستعرض المحافظ جهود المحافظة الاستباقية في رفع كفاءة المعدات الثقيلة وإصلاح العاطل منها والتي مهدت الطريق للجاهزية خلال المدة التي تم تحديدها لاصطفاف المعدات على مستوى الجمهورية. 
 
 كما تابع المحافظ والوفد من خلال مركز السيطرة الموحد للطوارئ بديوان عام المحافظة، اصطفاف معدات وسيارات مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط وباريس والبالغ عددهم 199 معدة؛ للإطمئنان على الحالة الفنية للمعدات وكفاءة العناصر البشرية في التعامل مع الأزمات و الطواريء.
 
 
محافظ الوادي الجديد يستقبل لجنة إدارة الأزمات (1)
محافظ الوادي الجديد يستقبل لجنة إدارة الأزمات (1)

محافظ الوادي الجديد يستقبل لجنة إدارة الأزمات (2)
محافظ الوادي الجديد يستقبل لجنة إدارة الأزمات (2)
 






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