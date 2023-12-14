محافظ الوادى الجديد: تشغيل 9 وحدات جديدة للعلاج عن بُعد بإجمالى 20 وحدة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، تشغيل 9 وحدات جديدة للعلاج عن بُعد، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان و الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليصل إجمالي الوحدات الموجودة بالمحافظة حتى الآن ل 20 وحدة بالمراكز الخمسة.

وأوضح الزملوط أن الوحدات الجديدة تضم ( مستشفى صدر الخارجة - القصر - أسمنت - الأربعين 2 و 3 - ناصر الثورة - أبو منقار - البشندي- الزيات)، والتي تقدم خدمات الكشف و التشخيص الطبي عن بُعد بالتعاون مع كبرى المستشفيات الجامعية والحكومية على مستوى الجمهورية؛ لتوفير خدمة طبية لائقة للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة.