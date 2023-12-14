اليوم السابع
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الخميس، 14 ديسمبر 2023 08:00 م
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محافظ الوادى الجديد: تشغيل 9 وحدات جديدة للعلاج عن بُعد بإجمالى 20 وحدة

الخميس، 14 ديسمبر 2023 06:27 م
محافظ الوادى الجديد: تشغيل 9 وحدات جديدة للعلاج عن بُعد بإجمالى 20 وحدة تشغيل 9 وحدات جديدة للعلاج عن بُعد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تشغيل 9 وحدات جديدة للعلاج عن بُعد، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان و الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليصل إجمالي الوحدات الموجودة بالمحافظة حتى الآن ل 20 وحدة بالمراكز الخمسة.
 
وأوضح الزملوط أن الوحدات الجديدة تضم ( مستشفى صدر الخارجة - القصر - أسمنت - الأربعين 2 و 3 - ناصر الثورة - أبو منقار - البشندي- الزيات)، والتي تقدم خدمات الكشف و التشخيص الطبي عن بُعد بالتعاون مع كبرى المستشفيات الجامعية والحكومية على مستوى الجمهورية؛ لتوفير خدمة طبية لائقة للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة.
 
 
 






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