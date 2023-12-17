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محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال إنشاء أحدث منتجع طبى استشفائى بالخارجة

الأحد، 17 ديسمبر 2023 08:49 م
محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال إنشاء أحدث منتجع طبى استشفائى بالخارجة جانب من الجولة التفقدية
الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

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تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، أعمال تطوير فندق الخارجة التابع لديوان عام المحافظة والذي جرى تحويله لمنتجع استشفائي جديد (pyramids secret resort) بمدينة الخارجة، وذلك في إطار جهود المحافظة للنهوض بالسياحة الاستشفائية واستغلال المقومات التي تزخر بها المحافظة في هذا المجال. 
 
وأوضح المحافظ خلال لقائه وفد من المستثمرين و المختصين بمجال السياحة الاستشفائية، أن المحافظة حريصة على دعم الاستثمارات الجادة وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لجذب المستثمرين وتحقيق التنمية الشاملة بكافة المجالات، كما بحث سبل التوسع في دعم قطاع السياحة البيئية والعلاجية بالمحافظة من خلال تدريب الكوادر البشرية المؤهلة. 
 
جدير بالذكر أن أعمال التطوير شملت رفع كفاءة 56 غرفة إقامة و20 شالية وإنشاء مركز طبي، واستحداث نظام غذائي صحي لنزلاء المنتجع.






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