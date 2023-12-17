محافظ الشرقية يعدل المخطط التفصيلى لقرية الحبش لفتح شارع

الشرقية - إيمان مهنى

نشرت الجريدة الرسمية ، قرار محافظ الشرقية، بتعديل المخطط التفصيلي لقرية الحبش، فيما تضمن وجود شارع بقطعة الأرض لأحد المواطنين، لتعديل الشارع الوارد بالمخطط.

وتضمن القرار المنشور في العدد 281 بتاريخ 16 ديسمبر الجاري قرارات محافظة الشرقية قرار رقم 9810 لسنة 2023، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قرار المحافظة رقم 16لسنة 2016 باعتماد المخططات التفصيلية القرى.

وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية - إدارة تخطيط وتنمية المدن والقري بالمحافظة رقم 785في 13 اكتوبر 2023 المعروضة بشأن الموافقة على تعديل الشارع الوارد بالمخطط التفصيلي لقرية الحبش - الوحدة المحلية بالحلوات - مركز الإبراهيمية - والمار بقطعة الأرض ملك المواطن / شحتة محمد إبراهيم ، حيث إنه لا يخلق قطع حبيسة وجميع المباني القائمة تطل على شوارع قائمة والمؤشر عليها.

قرر: مادة أولى - يعدل المخطط التفصيلي لقرية الحبش والمعتمد بالقرار رقم 16 لسنة 2016 فيما تضمن من وجود شارع بقطعة الأرض الخاصة بالمواطن / شحتة محمد إبراهيم بناحية الجيش - الوحدة المحلية بالحلوات - مركز الإبراهيمية بإلغاء جزء من الشارع الوارد بالمخطط التفصيلي والمار بقطعة الأرض الخاصة بالمواطن المذكور مع الالتزام بالارتدادات القانونية اللازمة وعدم خلق قطع حبيسة وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 119 لسنه 2008 ولائحته التنفيذية .

مادة ثانية - لا يعتبر هذا القرار ترخيصا بالبناء ولا سند ملكية للمواطن المذكور .

مادة ثالثة - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره .

مادة رابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ..

يعتبر هذا القرار مكملا لقرار المحافظة رقم 16 لسنة 2016







