الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ بنى سويف بإلغاء شارع فى قرية دنديل

بنى سويف ـ هانى فتحى

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها اليوم، قرارا لمحافظة بنى سويف بشأن إلغاء شارع بعرض 4م بالمخطط التفصيلي لقرية دنديل مركـز ناصر.

وجاء فى الجريدة الرسمية أنه بناء على قرار المجلس التنفيذي للمحافظة رقم 49 بتاريخ 2023/8/14 بالموافقـة على الطلب المقدم من المواطن محمد عبد العظيم زكريا بقرية دنديل التابعة لمركـز ناصـر والذي يلتمس فيه إلغاء شارع بعرض 4 م بالحد البحرى لقطعة الأرض ملكه.

قـــــــرر: المـادة الأولى - إلغاء شارع بعرض 4م بالمخطط التفصيلي لقرية دنديل مركـز، ناصر بالحد البحرى لقطعة أرض المواطن محمد عبد العظيم زكريا وطبقًا للخريطـة المرفقة والمعتمدة منا في هذا الشأن.

المـادة الثانيـة - على الوحدة المحلية لمركز ناصر اتخاذ الإجـراء ات اللازمـة طبقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذيـة وقـرار المجلـس التنفيذي للمحافظة رقم 49 بتاريخ 2023/8/14 مع تحصيل مقابـل التحـسين وفقًـا،لأحكام القانون 222 لسنة 1955 وتعديلاته وقرار المحافظة رقم 76 لسنة 2018.