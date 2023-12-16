4 مشروعات يمولها مرفق البيئة العالمى فى مصر المرحلة المقبلة.. تعرف عليها

كتبت ـ منال العيسوي

أكد الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ، أنه انتهت لجنة التسيير الوطنية لمرفق البيئة العالمي، المشكلة من ممثلين لوزارات البيئة والخارجية والنقل والكهرباء والزراعة، على اختيار 4 مشروعات مقدمة المرفق من أجل الحصول على التمويل المحدد لمصر فى المرحلة الثامنة للمشروعات .

وأضاف أبو سنة فى تصريحات خاصة، أن المشروعات الأربعة التى تم اختيارها من إجمالي 44 مشروعا تم تقديمها من وزارات مختلفة، والتى تتوافق مع أهداف التمويل للمرحلة الثامنة لمرفق البيئة العالمي، كما أنها تتناسب مع حجم المخصصات المالية المتاحة.

وأشار أبو سنة إلى أنه تتضمن المشروعات الأربعة التى تم اختيارها مشروعات مرتبطة بمجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، ودعم الطبيعة والمجتمعات المحلية وتطوير المراعى، كما سيتم البحث عن نوافذ تمويلية أخرى للمشروعات التي لم يتم اختيارها، وذلك من خلال التواصل مع الوزارات ونقاط الاتصال الوطنية للاتفاقيات المختلفة، من أجل تحديد المشروعات التي تتماشى مع توصيات مؤتمرات الأطراف الخاصة بها.

ونوه أبو سنة، أنه سيتم أيضا التنسيق مع الجهات المانحة لإدراج المشروعات التى لم يحالفها الحظ مع مرفق البيئة العالمى، ضمن خطط وأهداف هذه الجهات التمويلية.

جدير بالذكر، أن وزارة البيئة حرصت قبل التقدم بالمشروعات الخاصة به، ضمن قائمة المشروعات المرشحة، على البحث قدر الإمكان عن مصادر تمويلية أخرى، لتنفيذ تلك المشروعات، بما يتيح فرصة أكبر للوزارات الأخرى للتقدم بمشروعات يمكن اختيارها.