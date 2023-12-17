كيودو: تراجع معدل التأييد لحكومة كيشيدا إلى 22%

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أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" - أن معدل التأييد لحكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تراجع إلى مستوى منخفض جديد بلغ 22.3 في المائة وذلك وسط فضيحة جمع الأموال السياسية التي تتورط فيها حكومته والحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم.



وبحسب نتائج الاستطلاع التي نشرتها الوكالة، اليوم /الأحد/، فقد انخفض معدل التأييد لمجلس الوزراء من 28.3 في المائة المسجلة في نوفمبر الماضي، وهو أدنى مستوى قياسي سابق، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 65.4 في المائة، وفقا للاستطلاع الذي أجري عبر الهاتف والذي استمر يومين على مستوى البلاد.



وفيما يتعلق بآداء الأحزاب السياسية، فقد انخفض معدل دعم الحزب الليبرالي الديمقراطي إلى أقل من 30 % للمرة الأولى منذ عودة الحزب إلى السلطة في ديسمبر 2012، ليصل إلى 26%.