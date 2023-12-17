قطع مياه الشرب عن بعض مناطق مدينة طوخ 7 ساعات لإحلال وتجديد الشبكات

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن انقطاع المياه، غدًا الإثنين، عن شرق الطريق السريع بمدينة طوخ، لمدة 7 ساعات، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصرًا.

وكشفت الشركة، في بيان لها، أنه يأتي انقطاع المياه بسبب أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه بمدينة طوخ، منوهة أصحاب المخابز والمصالح بتلك المنطقة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم العمل بالمنطقة المذكورة والدفع بالفرق القنية، وسيتم العمل علي إعادة ضخ المياه من جديد في الشبكات فور الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، وكذلك التأكد من صلاحية المياه للشرب وسلامتها علي المواطنين.