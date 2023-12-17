اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 ديسمبر 2023 11:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

قطع مياه الشرب عن بعض مناطق مدينة طوخ 7 ساعات لإحلال وتجديد الشبكات

الأحد، 17 ديسمبر 2023 10:41 م
قطع مياه الشرب عن بعض مناطق مدينة طوخ 7 ساعات لإحلال وتجديد الشبكات قطع المياه- أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن انقطاع المياه، غدًا الإثنين، عن شرق الطريق السريع بمدينة طوخ، لمدة 7 ساعات، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصرًا.

وكشفت الشركة، في بيان لها، أنه يأتي انقطاع المياه بسبب أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه بمدينة طوخ، منوهة أصحاب المخابز والمصالح بتلك المنطقة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

 وأوضحت الشركة، أنه سيتم العمل بالمنطقة المذكورة والدفع بالفرق القنية، وسيتم العمل علي إعادة ضخ المياه من جديد في الشبكات فور الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، وكذلك التأكد من صلاحية المياه للشرب وسلامتها علي المواطنين.







اخبار القليوبية

مياه الشرب بالقليوبية

تجديد شبكات المياه

مدينة طوخ

قطع مياه الشرب

انقطاع مياه الشرب




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة