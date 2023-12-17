قصور الثقافة تنظم لقاءات توعوية وورش حكى للأطفال فى بشاير الخير بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن مشروع المكتبة المتنقلة بمحافظة الإسكندرية، والمنفذ خلال العام الدراسى الحالى، بمدينة بشاير الخير، بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، ومديرية التربية والتعليم، بهدف تنمية فكر وإبداع الطلاب فى كافة المناطق الجديدة الآمنة بديلة العشوائيات.

وتضمنت الفعاليات ورشة عمل بعنوان "لستِ وحدك" أوضحت خلالها عبير عمرو مفهوم العنف، وأشكاله، وكيفية مواجهته، إلى جانب تدريب الفتيات على تصميم لافتات معبرة عن نبذ العنف.

من جانبه عقد أحمد عبد العزيز مدير أمن المشروع الحضارى، لقاء حواريا مع أبناء المدينة حول الانتخابات الرئاسية التى أجريت مؤخرا وأكدت تكاتف الشعب المصرى، الذى قدم رسالة للعالم أجمع بأن أبناء الوطن يد واحدة.

وضمن الفعاليات المقدمة ضمن خطة إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، نفذت مكتبة النزهة ورشة تصميم لوحات بمناسبة العام الميلادى الجديد، باستخدام ألوان الأويل باستيل والكانسون الملون والفوم جليتر والجوخ، تدريب الفناناتين سلمى الوقدى ورانيا محمد، كما قدمت ورشة حكى، وفقرة قراءة واطلاع، ومسابقات ثقافية وترفيهية متنوعة.

ومن المقرر أن تستمر الفعاليات الخاصة بمشروع المكتبة المتنقلة بمدينة بشاير الخير بالإسكندرية حتى شهر أبريل المقبل، بإشراف د.جيهان حسن- مدير عام ثقافة الطفل، والمشرف العام للمشروع الثقافى، ضمن الأنشطة المكثفة التى تقدمها هيئة قصور الثقافة بشكل دورى لتحقيق للعدالة الثقافية، وتشجيع النشء على القراءة والاطلاع.