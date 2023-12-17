عوامل وممارسات خاطئة تسبب بثور الجبين.. تجنبيها

كتبت مروة محمود الياس

حبوب أو بثور الجبين، مشكلة يعانى منها البعض، وتسبب إحراجًا كبيرا، خاصة أنها تظهر في منطقة أعلى الوجه أو في المنطقة الملامسة للشعر الأمامي الذي يظهر على الجبهة، لهذه المشكلة كثير من الأسباب والعوامل، ولكن هناك بعض الممارسات الخاطئة التى تزيد من فرص ظهورها.

ووفقًا لتقرير نشر فى موقع verywellhealth فإن بثور الجبين لها الكثير من العوامل التي تساعد على ظهورها، فبعيدًا عن الأسباب الجلدية هناك عوامل أخرى تزيد فرص تكونها فى هذا المكان من الوجه بشكل خاص، ما يعطى مظهرًا غير صحي للوجه، مهما كان الشخص يعتني ببشرته.

وذكر التقرير أن بثور الجبين لها عوامل محفزة وممارسات خاطئة، ومن أبرز هذه الممارسات هو وضع كريمات أو زيوت أو مستحضرات معينة في الشعر وتتساقط أو تنفذ رويدًا إلى أعلى الجبين، فتتفاعل مع الجلد أو تعمل على سد المسام الأمامية في الجبهة ما يزيد من إفراز هذه الدهون وبالتالي تظهر هذه الحبوب، وتبدأ في الالتهاب، كما تتغير حدتها من حالة الى اخرى، كما يساعد أيضًا على ظهور هذه الحبوب وفقًا للتقرير الكثير من الممارسات الخاطئة والتى منها غسيل الشعر بمستحضرات تنظيف أو أنواع غسول للرأس مضاد التساقط أو القشرة ليست مناسبه له، أو مهيجة للجلد أو تسبب التحسس من أحد مكوناتها، و ليست مناسبه لنوع الجلد، ما يتسبب في تهيج الجلد وظهور البثور الممتلئة على سبيل المثال فى تلك المنطقة، وقد تساعد على جفاف الجبهة أيضا.

وهناك ممارسات اخرى قد تتسبب في ظهور البثور على الجبهة منها ان يكون الشخص مهملا في غسيل شعره وتنظيفه بشكل عام، مما يؤدي لتراكم الاوساخ والجراثيم مما يزيد من فرص إصابة الجبين بالحبوب ايضا، لذا لابد من الاهتمام بغسيل الجبهة وغسيل الشعر الملامس لها جيدا بمستحضرات مناسبة للجلد.

أما في موقع health فقد ذكر تقرير آخر أن هناك عوامل تزيد فرص الإصابة ببثور الجبين منها حبوب الجبهة جينات العائلة أو العوامل الوراثية، فمعرفة التاريخ العائلي للمريض يساعد على تشخيص المشكلة وتحديد سببها، وإمكانية وراثتها فى العائلة، فضلا عن أمراض ومتلازمات معينة ترتبط بمشكلات الجبين وبثوره، ومن أبرزها تكيس المبايض لدى السيدات الذى يسبب هذه المشكلة فى أغلب المريضات به.