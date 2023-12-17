ضبط محطتين للحاصلات للتصرف فى 891 طن تقاوى بطاطس تحت الحجر الزراعى بالبحيرة

وأسفرت الحملات عن ضبط محطتين للحاصلات الزراعية بمركزى إيتاى البارود وكوم حمادة قام أصحابها بالتصرف فى 891 طن تقاوى بطاطس تحت الحجر الزراعى قبل صدور الإفراج الجمركى الخاص بها وذلك بإعادة بيعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى مدير الرقابة الداخلية بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير عام التموين بالبحيرة.

من جانبها وجهت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجارى والتدليس ولردع المخالفين.