اليوم السابع
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ضبط محطتين للحاصلات للتصرف فى 891 طن تقاوى بطاطس تحت الحجر الزراعى بالبحيرة

الأحد، 17 ديسمبر 2023 02:24 م
ضبط محطتين للحاصلات للتصرف فى 891 طن تقاوى بطاطس تحت الحجر الزراعى بالبحيرة الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملات مكثفة على الأسواق ومحطات الحاصلات الزراعية والمتاجر المختلفة لمواجهة بيع السلع المدعمة والمجهولة المصدر.
 

وأسفرت الحملات عن ضبط محطتين للحاصلات الزراعية بمركزى إيتاى البارود وكوم حمادة قام أصحابها بالتصرف فى 891 طن تقاوى بطاطس تحت الحجر الزراعى قبل صدور الإفراج الجمركى الخاص بها وذلك بإعادة بيعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى مدير الرقابة الداخلية بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير عام التموين بالبحيرة.

 

من جانبها وجهت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجارى والتدليس ولردع المخالفين.

 







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