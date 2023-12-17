تنفيذ 6768 مشروع إسكان بالبحيرة بتكلفة إجمالية 78 مليار جنيه.. اعرف التفاصيل

شهدت محافظة البحيرة مؤخرا تنفيذ عدة مشروعات قومية فى مجال الإسكان الاجتماعى، الذى يتماس مع احتياجات المواطنين خاصة الشباب والمقبلين على الزواج ، وتضمنت خطة الدولة فى قطاع الإسكان بالبحيرة تنفيذ 9306 مشروعا جديدا خلال السنوات الماضية بتكلفة 141 مليار و300 مليون جنيه.

وبلغ عدد المشروعات التي تم الانتهاء فى قطاع الإسكان 6768 مشروع بتكلفة إجمالية 78 مليارا و600 مليون جنيه، وجار العمل بـ 2538 مشروع بتكلفة بلغت 62 مليارا و700 مليون جنيه.

كما بلغت وحدات الإسكان الاجتماعى التى تم إقامتها مؤخرا بالبحيرة 5174 وحدة سكنية بتكلفة 893 مليون جنيه .

ولم تقتصر مشروعات الإسكان الاجتماعى بالبحيرة على المدن الكبرى فقط بل إمتدت كافة المناطق خاصةالمناطق المحرومة بالظهير الصحراوى للمحافظة ومنها :-

- تنفيذ 1180 وحدة إسكان اجتماعي بحوش عيسى - بدر - الدلنجات - وادي النطرون، بتكلفة 212 مليون جنيه .

- تنفيذ 926 وحدة إسكان اجتماعي بوادي النطرون، بتكلفة 168 مليون جنيه .

- تنفيذ 210 وحدة إسكان اجتماعي بكفر الدوار، بتكلفة 38 مليون جنيه .

-تنفيذ 716 وحدة إسكان اجتماعي بكفر الدوار، بتكلفة 128.8 مليون جنيه .

- تنفيذ 48 وحدة إسكان اجتماعي بدمنهور، بتكلفة13 مليون جنيه .

كما تضمنت خطة الإسكان بالبحيرة انشاء 2094وحدة إسكان اجتماعي بكفر الدوار - المحمودية - الرحمانية - بدر - حوش عيسى - أبو المطامير - دمنهور - أبو حمص - وادي النطرون، بتكلفة 334 مليون جنيه .