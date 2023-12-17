"صحة الشرقية" تضبط وتعدم 255 طن أغذية فاسدة و2046 منشأة مخالفة

الشرقية - إيمان مهنى

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، تحت إشراف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة، حملات مكثفة وموسعة خلال الـ175 يوم السابقة، منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

أسفرت جهود هذه الحملات بعد المرور على 18394 منشأة غذائية، بخلاف الأسواق، ضبط 2046 منشأة غذائية بها نقص شديد فى الاشتراطات الصحية، وتعمل بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت الغذائية لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام 154 طنا و383 كجم لحوم وأغذية متنوعة، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وضبط 101 طن و588 كجم أغذية مختلفة ولحوم، لعدم وجود بيانات، وسوء التخزين، وتم سحب 4830 عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير 8681 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة بالمحافظة.

وأكد الدكتور هشام مسعود على تكثيف حملات مراقبة الأغذية، على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، خلال فترة فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، والتى تم مدها 100 يوم أخرى تنفيذًا لتعليمات وزير الصحة والسكان، وكذلك تكثيف أعمال صحة البيئة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والتى من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين،ومقدمًا أيضًا الشكر لمديرى المصانع والمنشآت الغذائية المطابقة للمواصفات، والمستوفية للاشتراطات الصحية، والتى تم المرور عليها نظرًا للمستوى الجيد للنظافة والتعقيم الملحوظ.