رئيس "كهرباء القناة" يتفقد مصنع الأكشاك والموزعات التابع للشركة

تفقد المهندس سامى ابو ورده رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء الورش الرئيسية بالمنطقة الصناعية لمتابعة انتظام العمل وجودة المهمات التى يتم تصنيعها ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية العالمية.

وقال المهندس سامى أبو وردة أن الورش الرئيسية بالشركة أصبحت مصنع متكامل يصنع به الموزعات والأكشاك بكافة أنواعها وصناديق التوزيع وأعمدة الجهد المتوسط والمنخفض، بالإضافة إلى جلفنة كافة المنتجات بها، لافتا إلى أنه يتم ولأول مرة إعادة تأهيل المحولات الكهربائية المحروقة وغير الصالحة بالشبكة، ويتم عمل كافة الاختبارات والتأكد من جودة ومتانة كافة المهمات وعمل الاختبارات القياسية لتكون مطابقة للمواصفات الفنية العالمية.

وأشار أبو وردة إلى أنه تمت زيادة ورشة تصنيع الأثاثات كما تمت زيادة وحدة إعادة تدوير الزيوت القديمة وامتصاص الشوائب منه والتى ترفع المواد الضارة والملوثة للبيئة، تماشياً مع سياسة الدولة فى الحفاظ على البيئة وكذلك الاستفادة مرة أخرى من الزيوت القديمة.

وحرص أبو وردة على زيارة مخزن الكابلات الكهربائية بكافة مقاطعها والإدارة العامة للمخازن والتى تحتوى على مخازن المحولات بكافة أنواعها والموزعات وصناديق التوزيع والسكاكين والأكشاك بكافة أنواعها بقيمة 3 مليارات و900 مليون جنيه.