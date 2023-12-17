حركة فتح: واشنطن اصطدمت بموقف الشعب الفلسطيني الرافض للتخلي عن غزة

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قال المتحدث باسم حركة "فتح" عبد الفتاح دولة إن الولايات المتحدة اصطدمت بموقف الشعب الفلسطيني الذي رفض التخلي عن قطاع غزة .



وأضاف المتحدث باسم "فتح" - في تصريح خاص لقناة "القاهرة الاخبارية" اليوم الاحد - أن الادارة الامريكية تتناغم مع الخطاب الاسرائيلي ولا تتناغم مع الحق الفلسطيني، وكل ما تقوم به عمليا هو دعم لا محدود لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو .



وأشارت الى أن رئيس الوزراء الاسرائيلي يشكل خطرا كبيرا على المنطقة وعلى المنظومة الدولية ويعمل على زيادة التصعيد الجاري في المنطقة .



ولفت المتحدث الى أن حركة فتح تعمل على تنظيم الحالة الفلسطينية وإعادة الاعتبار لوحدة الفلسطينيين وترتيب البيت الداخلي حتى يكون هناك موقف موحد في مواجهة كل التحديات ، مؤكدا أنه يجب العمل على توحيد الصف الفلسطيني لمواجهة العدوان الاسرائيلي