تموين الإسكندرية تدفع بـ5 سيارات محملة بـ25 طن سكر بسعر 27 جنيها للكيلو

الإسكندرية جاكلين منير

قامت مديرية التموين بالإسكندرية، بتوجيه سيارات لبيع السكر بحى المنتزة أول وحى شرق وحى الجمرك وحى العامرية أول وبرج العرب القديم، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وقام اليوم المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتوجيه 5 سيارات نقل كل سيارة محملة 5 طن سكر لتباع للمواطنين بسعر 27 جنيها، تفعيلا لمبادرة رئيس الوزراء على أوسع نطاق ولمحاربة غلاء السكر المفتعل بالأسواق.

وتم توجيه السيارات للأحياء الآتية:

مركز برج العرب القديم بقرى الغربنيات وبهيج

حى العامرية أول بقرى الكرنك بالنهضة

أمام حى الجمرك

أمام حى شرق

أمام حى منتزة أول

ومن خلال رؤساء الأحياء للبيع فى المناطق الأكثر احتياجا و التى تفتقر لوجود منافذ او سلاسل تجارية تحت إشراف السادة رؤساء الأحياء

و قد لاقى هذا العمل استحسان المواطنين لدعم الدولة المستمر والوصول إلى المناطق الأكثر ازدحام توفيرا للسلع الأساسية تحقيقا للأمن الغذائى.