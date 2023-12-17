تعرف على المكاسب الاقتصادية من ترشيد استهلاك الكهرباء

كتبت رحمة رمضان

يحقق ترشيد استهلاك الكهرباء العديد من المكاسب الاقتصادية التى تعود بالنفع على المواطن والدولة معا، دون التأثير سلبا على نمط الاستهلاك اليومى للمشترك، وفيما يلي أهم الفوائد التى تعود على المواطنين والدولة من ترشيد الطاقة الكهربائية:

1- يعتبر ترشيد استهلاك الكهرباء من أهم الركائز الأساسية للاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة من الغاز الطبيعي.

2-خفض قيمة فاتورة الكهرباء للمشترك.

3-خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نتيجة الوفر فى استهلاك الوقود فى محطات التوليد وبالتالى الحفاظ على البيئة.

4- دعم صناعة المعدات المرشدة للطاقة وبصفة خاصة من الإنتاج المحلى بما يساعد فى تنمية الاقتصاد الوطنى ككل.

5-خفض الاستثمارات اللازمة لإنشاء المشروعات الجديدة وتوجيهها نحو تحسين جودة الخدمة.

6- تجنب اللجوء لفصل فى الأحمال لفترة طويلة.

7-توفير الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء و تصديره للخارج و الاستفادة من العملة الأجنبية للبلاد.