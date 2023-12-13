تقلبات جوية بكفر الشيخ وهبوب رياح وأمطار خفيفة وإعلان الطوارئ.. فيديو

رصدت عدسة اليوم السابع، هبوب رياح شديدة، وهطول أمطار خفيفة، على عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وسماء ملبدة بالغيوم، وغياب للشمس، ولم تؤثر حالة الطقس المتقلب فى حركة الملاحة البحرية، فى مياه البحر المتوسط، وبحيرة البرلس، وقد شهدت مدن وقرى المحافظة هطول أمطار فجر اليوم، وتمكنت سيارات مجالس المدن من رفعها.

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد فى جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية، والمتابعة المستمرة من قبل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والتواصل المستمر بغرفة العمليات الفرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.

ووجه رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة بالتواجد المستمر فى الشوارع، مناشدًا المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة، حرصا على سلامتهم.

وطالب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحى، والترع والمصارف التى تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التى قد تنتج عن هطول أمطار.

وأوضحت هيئة الأرصاد المصرية، عن استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وتقل حدتها كلما تقدمنا للداخل، لتصل خفيفة على جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء.

سماء ملبدة بالغيوم بكفر الشيخ