بيطرى الأقصر تضبط لحوم منتهية الصلاحية بحملات على المحلات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية الطب البيطري، حملة تفتيشية مكبرة على محال الجزارة وبيع اللحوم والدواجن، نجحت فى ضبط 91 كيلو لحوم وكبدة ومفروم مستوردة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص، وتم إعدامها لحماية المواطنين، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبإشراف الدكتور طارق لطفى مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر.

ومن جانبه صرح الدكتور طارق لطفي مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، بأنه تشكلت لجنة برئاسة الدكتورة وسام المرشدي مدير إدارة التفتيش والمجازر، والدكتور أسامة عبد الخالق رئيس قسم المجازر، والدكتورة سماح رضا رئيس قسم التفتيش على اللحوم، بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات، والتي نجحت في ضبط 91 كيلو لحوم وكبدة ومفروم مستوردة منتهية الصلاحية.

ويضيف مدير عام الطب البيطري بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه قامت اللجنة بالمرور على محلات بيع الجزارة والأسماك والمطاعم والثلاجات، وتمكنت اللجنة من ضبط إجمالي كمية 5 كيلو جرام لحوم بلدى ذبح خارج المجزر، و 3 كجم و800 جرام كبدة متغيرة الخواص الطبيعية، و 42 كجم و250 جرام لحوم مفروم مستوردة منتهية الصلاحية، و4 كيلو جرام و800 جرام دجاج منتهية الصلاحية، و9 كجم و200 جرام مصنعات اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقد تم تحرير عدد 5 محاضر، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً والحملات مستمرة بكافة مدن المحافظة، وذلك حفاظاً على صحة سلامة المواطنين وسلامة الغذاء.

كما خرجت حملة من رجال الطب البيطرى بقيادة الدكتور أسامة عبد الخالق مفتش اللحوم، والدكتورة وسام المرشدي مدير إدارة المجازر، والدكتورة نرمين حسين طبيب تفتيش اللحوم، بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية بالأقصر، حيث تم ضبط كمية من اللحوم تزن 5 كيلو جرام ذبح خارج المجازر الحكومية وتم تحرير 3 محاضر بذلك وإعدامها بمعرفة اللجنة، وأيضاً تم ضبط 3 كيلو كبدة مستوردة، و4 كيلو لحم مفروم مستورد، و10 كيلو لحمة بلدى، و4 كيلو مصنعات لحوم متغيرة فى الخواص الطبيعية من حيث الملمس واللون والرائحة، وتم تحرير محاضر بالمخالفات للعرض على النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.