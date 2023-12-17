انقطاع المياه بالأدوار العليا بساحل طهطا وقريتى الشيخ زين الدين والسوالم بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن انقطاع المياه بالأدوار العليا بساحل طهطا وقريتى الشيخ زين الدين والسوالم بمركز طهطا، اليوم الأحد، الموافق فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء وحتى الثالثة من صباح الاثنين ولمدة أربع ساعات، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال الصيانة بمحطة مياه شطورة السطحية.