الناخبون في صربيا يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية والمحلية

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توجه الناخبون في صربيا اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية والمحلية التي تشهدها البلاد.



وذكرت قناة (فرانس 24)، أن الحزب التقدمي الصربي اليمني الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس ألكسندر فوتشيتش، يعتبر الأوفر حظا للفوز بهذه الانتخابات المبكرة.

ومن المتوقع أن تكون المنافسة الرئيسية في الانتخابات التشريعية والمحلية بين الحزب التقدمي الصربي اليميني الحاكم بزعامة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، وائتلاف وسطي يحاول تقويض الشعبويين الذين حكموا دولة البلقان المضطربة منذ عام 2012، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".



وتتنافس العديد من الجماعات اليمينية، بما في ذلك الأحزاب الموالية لروسيا والاشتراكيون المتحالفون مع فوتشيتش، للسيطرة على البرلمان المؤلف من 250 مقعدا والمجالس المحلية في حوالي 60 مدينة وبلدة، بالإضافة إلى السلطات الإقليمية في مقاطعة فويفودينا الشمالية.



ويتنافس 18 حزبًا وتحالفًا على 250 مقعدًا في البرلمان، ويسعون جاهدين لكسب أصوات الناخبين البالغ عددهم 6.5 مليون نسمة.



وتتزامن الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها اليوم، وهي الخامسة منذ عام 2012، مع انتخابات محلية في معظم البلديات والعاصمة بلجراد وإقليم فويفودينا الشمالي.



ودعا فوتشيتش إلى إجراء انتخابات مبكرة، في 17 ديسمبر، بعد عام ونصف فقط من الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة، على الرغم من أن حزبه يتمتع بأغلبية في البرلمان.