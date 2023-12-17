المكتب التنفيذى لوزراء الرياضة العرب ينعى أمير دولة الكويت

نعي المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي وافته المنية أمس السبت 16 ديسمبر 2023.

وتقدم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بخالص العزاء للشعب الكويتي والأمة العربية داعياً الله تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة.

ونعت جمهورية مصر العربية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية أمس السبت الموافق 16 ديسمبر 2023.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية: "ينعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، الزعيم الفقيد، الرجل العظيم، الذي كان داعمًا لأمته العربية والإسلامية، حريصًا على شئونها، حكيمًا في قيادته، قدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية.