الكشف على 1231 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بكفر رجب فى القليوبية

القليوبية ـ إبراهيم سالم

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة والسكان با لقليوبية ، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى كفر رجب التابعة لكفر شكر، حيث تم الكشف خلالها علي 1231 مواطنا، من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات، جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة مفيده رجاء منسق عام القوافل.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أنه يأتي ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، وتحت رعاية الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وتابعت، أنه تنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة (الباطنة - الأطفال - الجراحة - النساء - الأسنان - تنظيم أسرة - جلدية - رمد)، إلي جانب عيادة "اكشف واطمن" للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول في الدم وكذلك قياس السكر التراكمي.

كما تضمنت القافلة الطبية، وجود معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.