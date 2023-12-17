التأمين الصحى بالقليوبية ينظم حملات توعية عن مرض السكر.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

نظمت عيادة النيل التابعة لفرع التأمين الصحي بالقليوبية، حملة توعوية عن مرض السكري تحت شعار "لأنك سكر، أنت أحلي بدون سكر"، تحت إشراف الدكتور محمد مصطفي مدير التدريب بالفرع، والدكتور ناير ناجي مدير المنطقة الطبية الأولي، والدكتور محمد صلاح مدير العيادة، وفريق عمل عيادة النيل الشاملة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمرض السكري، والذي بدأ الاحتفاء به في عام 1991م، حيث يحتفى به في 14 نوفمبر من كل عام، وهو تاريخ حدده كل من الاتحاد الدولي للسكري ومنظمة الصحة العالمية لإحياء عيد ميلاد فريديريك بانتين، الذي أسهم مع شارلز بيست في اكتشاف الأنسولين عام 1922م.

وسلطت الحملة الضوء على "عنينا علي السكري، سكري صديقي"، لضمان حصول مرضي السكري علي الرعاية الصحية الكاملة، والتشخيص المبكر من خلال اختبارات بسيطة تسمح بالتدبير العلاجي لآثاره والوقاية منها في الوقت المناسب، وما يجب فعله على المستويين الجماعي والفردي، لتمكين المرضى من الحصول على خدمات أفضل للوقاية من هذا المرض وتشخيصه وعلاجه.

وبدوره قال الدكتور سيد جلال مدير الفرع، إن تشخيص السكري والتدبير العلاجي له على مستوى العيادات الخارجية أمر بالغ الأهمية من أجل التدخل المبكر والتدبير العلاجي الفعال، لضمان تحقيق نتائج صحية أفضل، وللحد من عبء المضاعفات على المدى البعيد، والرعاية الخاصة بالسكري تمد المرضى بدعم شامل، فتحسن التدبير العلاجي للسكري والعافية بوجه عام.

وأضاف مدير الفرع، أن المتعايشين مع السكري يحتاجون إلى رعاية طويلة الأمد تراعي احتياجاتهم الخاصة، وتكون استباقية ومستدامة، وحين نعطي الأولوية للتدخل المبكر، نستطيع التخفيف من أثر السكري على الأفراد وتعزيز أثر الصحة العامة بوجه عام.

ويأتي هذا من منطلق حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي والفرع تجاه مرضي السكر (أنت تستحق العناية انت تستحق الاهتمام)، والمشاركة الاجتماعية، رغبةََ منهم في مواصلة الإنسانية والطيبة تجاه المجتمع، وتوحيد الجهود للتوعية والممارسات الصحية، كرسالة منهم بمناسبة اليوم العالمي لمرضي السكر ولتمكين المرضي من الحصول علي خدمات أفضل للوقاية من هذا المرض وتشخيصه وعلاجه.