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القاهرة الإخبارية: أوضاع مأساوية فى غزة والاحتلال يستهدف منزلا بحى الزيتون

الأحد، 17 ديسمبر 2023 05:37 م
القاهرة الإخبارية: أوضاع مأساوية فى غزة والاحتلال يستهدف منزلا بحى الزيتون بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية
كتب محمد شرقاوى

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قال بشير جبر مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن الأوضاع مأساوية في قطاع غزة، واستهدف الاحتلال منزلا بحي الزيتون وهدمه على رؤوس ساكنيه.
 
وأضاف أن الدبابات الإسرائيلية أطلقت قذائف باتجاه مجموعة من المواطنين في تل الهوى وحي الصبرة، كانوا يحاولون الوصول إلى منازلهم، كما أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية النار في محيط ملعب اليرموك.
 
وأوضح أن الاحتلال أيضا استهدف عددا من المنازل في مدينة رفح، ما تسبب في ارتقاء عدد من الشهداء، وتوغلت قوات الاحتلال في خان يونس، وقالت المقاومة إنها تصدت لهذا التوغل، بينما كثفت المدفعية الإسرائيلية من قصفها العشوائي للشريط الحدودي في قطاع غزة.
 
وذكر أن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت وابلا من القذائف العشوائية على طول الشريط الحدودي أيضا، والأوضع الإنسانية الآن سيئة في المناطق الجنوبية، التي أصبحت مكتظة بعد نزوح 1.7 مليون فلسطيني، ويقيمون في مراكز الإيواء ويفتقدون أدنى مقومات الحياة.
 






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