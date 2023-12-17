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الصحة الفلسطينية: 297 شهيدا فى الضفة بينهم 70 طفلا منذ 7 أكتوبر

الأحد، 17 ديسمبر 2023 02:46 م
الصحة الفلسطينية: 297 شهيدا فى الضفة بينهم 70 طفلا منذ 7 أكتوبر قوات الاحتلال
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن سقوط 297 شهيدا في الضفة بينهم 70 طفلا منذ 7 أكتوبر، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدأ العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر، إلى أكثر من 19 ألف شهيد وأكثر من 46 الف مصاب في ظل العدوان المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتحذر الأمم المتحدة من اقتراب العمليات الإنسانية في قطاع غزة من الانهيار التام، حيث أصبح توصيل المساعدات إلى المدنيين "عشوائيًا" و"غير موثوق به" في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على جنوب القطاع الذي فرّ إليه آلاف المدنيين بحثًا عن ملاذ آمن.

 

 







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