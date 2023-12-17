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الصحة الفلسطينية: استشهاد 90 شخصا في غارات للاحتلال على جباليا

الأحد، 17 ديسمبر 2023 11:31 م
الصحة الفلسطينية: استشهاد 90 شخصا في غارات للاحتلال على جباليا غارات على جباليا
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 90 شخصا في غارات للاحتلال على جباليا، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

ويعاني سكان غزة شحا شديدا يكاد يكون انقطاعا تاما للمواد التموينية، بسبب الحصار المفروض عليها، وعدم تمكن المساعدات من الوصول، فضلا عن عدم تمكنهم من سحب الأموال من الصرافات الآلية، بسبب خروجها عن العمل، بعد توغل آليات الاحتلال الواسع.

وتوجه المواطنون إلى المناطق الغربية في مدينة غزة، بسبب القصف الشديد في المناطق الشرقية، حيث يشهد مربع مجمع الشفاء والرمال الغربي اكتظاظا كبيرا في أعداد النازحين.

 

 







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