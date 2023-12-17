الصحة العالمية تعترف رسميًا بآكلة الفم باعتبارها مرضًا استوائيًا مهملاً

كتبت أمل علام

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن أنه في خطوة محورية نحو التصدي لواحد من أكثر التحديات الصحية غير المعترف بها في العالم، أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم عن إدراج مرض آكلة الفم (سرطان الفم أو التهاب الفم الغنغريني) في قائمتها الرسمية للأمراض الاستوائية المهملة.

وأكد هذا القرار، الذي أوصى به الاجتماع السابع عشر للفريق الاستشاري الاستراتيجي والتقني المعني بأمراض المناطق المدارية المهملة (STAG-NTD)، التزام منظمة الصحة العالمية بتوسيع نطاق الخدمات الصحية لتشمل الفئات السكانية الأكثر ضعفاً في العالم.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، فى بيان جديد لها إلى أنه مرض غرغريني حاد يصيب الفم والوجه، ويصيب في المقام الأول الأطفال الصغار الذين يعانون من سوء التغذية (الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 6 سنوات) في المناطق التي تعاني من الفقر المدقع، ويبدأ كالتهاب في اللثة، والذي إذا لم يتم علاجه مبكرًا، ينتشر بسرعة ليدمر أنسجة الوجه وعظامه، وكثيرا ما يؤدي إلى الوفاة، ويعاني الناجون منه من تشوهات شديدة.

ويشكل التقدير الدقيق لعدد الحالات تحدياً بسبب التقدم السريع للمرض وما يرتبط به من وصمة عار، مما يساهم في ترك العديد من الحالات دون تشخيص، وتوجد معظم حالات "نوما " في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، على الرغم من الإبلاغ عن حالات في الأمريكتين وآسيا.

تشير الأدلة إلى أن مرض نوما يسببه بكتيريا موجودة في الفم، هناك عوامل خطر متعددة مرتبطة بهذا المرض، بما في ذلك سوء نظافة الفم، وسوء التغذية، وضعف جهاز المناعة، والالتهابات، والفقر المدقع، مرض نوما ليس معديا ولكنه يصيب الاشخاص عندما تكون دفاعات الجسم منخفضة.

يعد الاكتشاف المبكر أمرًا ضروريًا، حيث يكون العلاج أكثر فعالية في المراحل المبكرة من المرض عندما يسبب تورمًا شديدًا في اللثة، يُعرف باسم التهاب اللثة الناخر الحاد، يشمل العلاج المضادات الحيوية، وتقديم المشورة والدعم بشأن ممارسات تحسين نظافة الفم باستخدام غسول الفم المطهر (يمكن استخدام الماء المالح أو الكلورهيكسيدين) والمكملات الغذائية، إذا تم تشخيص المرض خلال المراحل المبكرة من المرض، فيمكن أن يؤدي العلاج إلى التئام الجروح بشكل مناسب دون عواقب طويلة المدى، ولكن في الحالات الشديدة، قد تكون الجراحة ضرورية، من المرجح أن يعاني الأطفال الذين ينجون من مرحلة الغرغرينا من المرض من تشوه شديد في الوجه، ويواجهون صعوبة في الأكل والتحدث، ويواجهون الوصمة الاجتماعية والعزلة، ويحتاجون إلى جراحة ترميمية.

أكدت منظمة الصحة العالمية، "إن نوما ليس مجرد مرض، فهو علامة اجتماعية للفقر المدقع وسوء التغذية، مما يؤثر على الفئات السكانية الأكثر ضعفًا".

وتابع الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، "من خلال تصنيف نوما على أنه مرض استوائي مهمل، فإننا نسلط الضوء على الحالة التي ابتليت بها المجتمعات المهمشة على مدى قرون، ونحن ملتزمون بالعمل مع البلدان والمجتمعات المتضررة لمعالجة أسباب مرض نوما وتخفيف المعاناة التي يسببها"، ويهدف الاعتراف بمرض آكلة الفم باعتباره أحد أمراض المناطق المهملة إلى زيادة الوعي العالمي، وتحفيز الأبحاث، وتحفيز التمويل، وتعزيز الجهود الرامية إلى السيطرة على المرض من خلال أساليب متعددة القطاعات ومتعددة الجوانب، وستسهم التدخلات التي تعالج عبء هذا المرض المدمر في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، لأنها ستستهدف على وجه التحديد مجموعات من السكان الذين يعانون من نقص الخدمات.

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه تتم إدارة مرض نوما في كثير من الأحيان من خلال برامج صحة الفم في المناطق الموبوءة ويمكن تعزيز التعاون مع برامج أمراض المناطق المدارية المهملة على المستوى التشغيلي، لا سيما من خلال دمج مرض نوما في الأنشطة التي تهدف إلى اكتشاف الجلد وإدارته - أمراض المناطق المدارية المهملة ذات الصلة (الأمراض الاستوائية المهملة الجلدية).

قادت حكومة نيجيريا الجهود الرامية إلى إدراج مرض آكلة الفم في قائمة الأمراض المدارية المهملة، وفي يناير 2023، تم تقديم طلب رسمي إلى منظمة الصحة العالمية نيابة عن 32 دولة عضوًا، وقد تم دعم الطلب بملف مفصل يسلط الضوء على عبء مرض آكلة الفم وتوزيعه ويقدم الأدلة التي تثبت استيفاء المعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية، وساهمت العديد من المؤسسات الشريكة من خلال تبادل المعلومات والقيام بالدعوة.