السيطرة على حريق نشب بـ17 كشكا لبائعين أسفل كوبرى ساحل طهطا العلوى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريق نشب بعدد 17 كشكا لبائعين أسفل كوبرى ساحل طهطا العلوى أعلى السكة الحديد، دون حدوث إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح، وانحصرت التلفيات في احتراق بعض من محتويات المحلات، ورجحت التحريات المبدئية أن سبب الحريق ماس كهربائى من أحد الأكشاك.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة الأمنية بسوهاج بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بعدد من الأكشاك الخاصة بالباعة أسفل كوبر طهطا العلوى المار على السكة الحديد، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده والحد من إنشاره.

وبالفحص تبين من خلال التحريات عقب الانتقال والمعاينة بنشوب الحريق بعدد 17 كشك خاصة بالباعة مقننة أوضاعهم أسفل كوبرى ساحل طهطا المار أعلى سكك حديد طهطا نشب الحريق بأحد الأكشاك وأمتدت النيران يمينا ويسارا إلى باقى الأكشاك مما نتج عنه إحتراق بعضها بالكامل والبعض الأخر حريق جزئى والبعض لم تصل إليها النيران تم إخلاء المنطقة وتمت السيطرة على الحريق وإخماده عقب الدفع بسيارة إطفاء إلى مكان الحريق.

نتج عن الحريق احتراق محتويات الأكشاك بالكامل ولا توجد خسائر أو إصابات بشرية بين أصحاب الأكشاك أو بين المشاركين في عملية الإطفاء ورجحت التحريات الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائى من أحد الأكشاك تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم العرض على الجهات المعنية لإجراء شئونها وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الحريق.