الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص 3500 جنيها بداية من يناير 2024

كتبت أسماء أمين

تطبق الحكومة بداية من العام 2024 الزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص ليصل إلى 3500 جنيها بدلاً من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية -بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى - إلى 200 جنيه بدلاً من 100 جنيه كحدِ أدنى، على أن تُطبق تلك القرارات من يناير 2024 المُقبل، وذلك دون استثناءات.

وقرر المجلس القومى للأجور فى اجتماعه الأخير برئاسة دكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور وزير العمل حسن شحاتة، ودكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ود.نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى: زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين فى القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية - بما لا يقل عن 3% من أجر الإشتراك التأمينى - إلى 200 جنيه بدلاً من 100 جنيه كحدِ أدنى، على أن تُطبق تلك القرارات من يناير 2024 المُقبل، وذلك دون استثناءات.

وبهذا القرار الجديد يكون الحد الأدنى للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع، خاصة خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع من 2400 فى يناير 2022 إلى 2700 جنيه فى يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، حتى وصل إلى 3500 بداية من 2024.