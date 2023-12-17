وأوضحت هيئة الأركان الأوكرانية -في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- أن الجيش الأوكراني يحتفظ بمواقعه على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون ويستمر في إلحاق أضرار النيران بالقوات الروسية.

وأضاف البيان أن القوات الجوية الأوكرانية شنت خلال اليوم الماضي ضربات على مجموعة أفراد روسية ومجموعات من الذخيرة والمعدات العسكرية، ومنظومتين لصواريخ أرض جو، ما أسفر عن تدمير وحدتي دفاع جوي، و7 ذخائر روسية من طراز شاهد.

وأشار البيان إلى أن الوحدات الصاروخية الأوكرانية أصابت أيضا 4 جنود روس ومجموعات ذخيرة ومعدات عسكرية ومنظومة مدفعية واحدة ومستودع ذخيرة واحد، تابعين للجيش الروسي.

وبحسب بيان هيئة الأركان الأوكرانية، فإن القوات الروسية شنت في المقابل غارتين صاروخيتين، و25 غارة جوية، وفتحت النار بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة (MLRS) 25 مرة على المواقع والمستوطنات الأوكرانية، خلال اليوم الماضي.

ونوه البيان عن أن الوضع على الأرض ما يزال صعبا في مناطق شرق وجنوب أوكرانيا، بينما تظل الأوضاع هادئة دون تطورات عدائية في اتجاهي فولين وبوليسيا في شمال البلاد.

وفي اتجاهي سيفرسكي وسلوبوزانسكي، أشار البيان إلى أن القوات الروسية تحافظ على وجود عسكري داخل المناطق الحدودية، ويقومون بأنشطة تخريبية ويقصفون المستوطنات الحدودية من الأراضي الروسية، ما أسفر عن تضرر أكثر من 20 مستوطنة أوكرانية بقصف المدفعية وقذائف الهاون الروسية في مناطق تشيرنيهيف وسومي وخاركيف.

وفي اتجاه كوبيانسك، ذكر البيان أن القوات الأوكرانية صدت 6 هجمات للعدو بالقرب من سينكيفكا في منطقة خاركيف وإلى الشرق من بتروبافليفكا، حيث تضررت حوالي 10 مستوطنات بقصف مدفعي وقذائف هاون روسية خلال اليوم الماضي.

وفي اتجاه ليمان، قال البيان إن القوات الأوكرانية صدت 8 هجمات روسية شرق منطقة تيرني في منطقة دونيتسك وبالقرب من ماكيفكا في منطقة لوجانسك، كما شن الروس غارة جوية بالقرب من زفانيفكا في منطقة دونيتسك، وتأثرت أكثر من 10 مستوطنات بقصف المدفعية وقذائف الهاون الروسية.

وفي اتجاه باخموت، صدت القوات الأوكرانية 5 هجمات للعدو بالقرب من بوهدانيفكا وكليششيفكا وأندرييفكا بمنطقة دونيتسك، وتأثرت حوالي 10 مستوطنات بقصف المدفعية وقذائف الهاون الروسية.

وفي اتجاه أفدييفكا، صد الجيش الأوكراني 15 هجومًا روسيًا بالقرب من نوفوباخموتيفكا وستيبوف وأفديفكا في منطقة دونيتسك، و10 هجمات أخرى جنوب تونينكي ونيفيلسكي وبيرفومايسكي، كما شن الروس غارة جوية بالقرب من نوفوباخموتيفكا، وتأثرت أكثر من 10 مستوطنات بقصف مدفعي وقذائف هاون روسية.

وفي اتجاه مارينكا، يواصل الجيش الأوكراني صد قوات العدو بالقرب من نوفوميخيليفكا في منطقة دونيتسك، وبدعم من الطائرات الحربية شن الروس 4 هجمات على المواقع الأوكرانية أخفقت في إصابة أهدافها. وفي اتجاه شاختارسكي، لم تقم القوات الروسية بأي أعمال هجومية خلال الـ24 ساعة الماضية. وفي اتجاه زابوريجيا، صدت القوات الأوكرانية 7 هجمات روسية إلى الغرب من مستوطنتي فيربوف وروبوتاين، فيما تأثرت حوالي 20 مستوطنة أخرى بقصف المدفعية وقذائف الهاون الروسية.

وفي اتجاه خيرسون، شنت القوات الروسية ضربات مدفعية على مناطق داريفكا وأنتونيفكا وكيزوميس وأوتشاكيف، بالإضافة إلى غارات جوية قرب منطقتي كرينكي وأولهيفكا في منطقة خيرسون، بحسب بيان هيئة الأركان الأوكرانية.