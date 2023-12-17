

جاء ذلك في بيان صدر اليوم عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمناسبة اليوم العالمي للمهاجر الذي يوافق يوم غد 18 ديسمبر 2023، وقالت الجامعة العربية إنه في اليوم العالمي للمهاجر، تشير الأمانة العامة إلى أهمية الهجرة الدولية للمجتمع الذي خرجت منه والمجتمع الذي انتهت إليه على حدٍ سواء.



وأكدت الأمانة العامة ضرورة مراعاة حقوق الإنسان واحترام الكرامة الإنسانية للمهاجرين، وأهمية ذلك لتحقيق التماسك الاجتماعي وتعزيز مساهمات المهاجرين في دول المنشأ والمقصد.. كما أكدت ضرورة التصدي لجميع أشكال التمييز العنصري، ومواجهة ظاهرة العداء للأجانب والإسلاموفوبيا، وحماية المهاجرين من الممارسات العنصرية.



وشددت في الوقت نفسه على ضرورة الاهتمام بالتواصل بين المهاجرين وأوطانهم الأصلية، وأهمية الحفاظ على هوية أبناء المهاجرين العرب وثقافتهم الأصلية، مشيرة إلى الاندماج في مجتمعات المهجر لا يعني الانصهار وفقدان الهوية.



وفي هذا الإطار، وبمناسبة انتهاء أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28.



أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية أن تغير المناخ أصبح دافعاً قوياً لموجات الهجرة والنزوح بصورة متزايدة، وأن المنطقة العربية تعد من المناطق المهددة بالتأثيرات الكبيرة لتغير المناخ التي يمكن أن تؤثر على حركة التنقل البشري واتجاهاتها وتعمل على تقويض مكاسب التنمية.



وأشارت إلى ما تضمنه إعلان جدة الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته 32 التي عقدت في 19 مايو 2023، بشأن مبادرة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، والتي تستهدف أبناء الجيل الثاني والثالث من المهاجرين العرب، بما يسهم في تعزيز التواصل الحضاري بين الدول العربية والعالم، ويبرز الحضارة والثقافة العربية العريقة والمحافظة عليها.

