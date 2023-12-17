اليوم السابع
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الأحد، 17 ديسمبر 2023 03:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيًا من أنحاء الضفة الغربية

الأحد، 17 ديسمبر 2023 02:30 م
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيًا من أنحاء الضفة الغربية قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم (20) فلسطينيًا على الأقل من الضّفة الغربية. 


وقال نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون المحررين في بيان مشترك توزعت عمليات الاعتقال في محافظات الخليل، بيت لحم، نابلس، رام الله، وطولكرم التي شهدت عدوانًا كبيرًا، ورافق ذلك سقوط شهداء، إلى جانب عمليات الاعتقال وعمليات التخريب الواسعة التي طالت مخيم نور شمس، وتحديداً البنية التحتية. 


وأضاف البيان أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام واسعة في عدة مناطق، يرافقها إعدامات ميدانية، وحملات اعتقال وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وعمليات تحقيق ميداني، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين. 


يُشار إلى أنّ حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت نحو (4540)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن. وتشمل المعطيات السابقة من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.

 







الاحتلال الإسرائيلى

فلسطين

الضفة الغربية

اعتقالات




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