اعتماد جداول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية بقنا.. تعرف على التفاصيل

وأشار مدير تعليم قنا، إلي أنه من المحدد أن تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام والرسمي لغات يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 على أن تنتهي امتحانات الصف الأول يوم الاربعاء 24 يناير (فترة صباحية)، وتنتهي امتحانات الصف الثاني يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير (فترة مسائية)، بينما تمتحن المواد غير المضافة للصفين بداية من يوم الثلاثاء 2 يناير حتى الخميس 4 يناير.

وأوضح السيد، أنه من المقرر أم تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي للمدارس العامة والرسمية لغات اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 10 يناير حتى يوم الاثنين الموافق 15 يناير، والصفين الأول والثاني الإعدادي المهني والدمج من الثلاثاء 2 يناير إلى الثلاثاء 9 يناير، وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية لمدارس التعليم العام والرسمي لغات والدمج والمهني اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق 17 يناير حتى الاربعاء 24 يناير.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الصفين الرابع والخامس بالمرحلة الابتدائية العام والرسمي لغات والدمج تبدأ يوم الثلاثاء 2 يناير وتنتهي يوم الثلاثاء 9 يناير، وتبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي يوم الاربعاء 10 يناير إلى الاثنين 15 يناير.

كما تقرر بداية امتحانات النقل لمدارس التعليم الفني ( الصناعي والزراعي والتجاري ) اعتبارا من الثلاثاء الموافق 2 يناير ويمتحن فيه طلاب الصف الأول والثاني الثانوي الفني نظام الثلاث سنوات، والصفوف من الأول إلى الرابع نظام الخمس سنوات.