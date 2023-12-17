محافظ الجيزة يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول 2023 /2024

كتبت - مرام محمد

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول "نصف العام" للعام الدراسي 2023 /2024، وذلك بحضور أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وفقًا للمواعيد التالية: -

أولا المرحلة الابتدائية:

الصف الثاني والثالث الابتدائي تبدأ من الثلاثاء 9 يناير حتى الأربعاء 10 يناير 2024

والصف الرابع والخامس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين ) والرابع والخامس والسادس والسابع ( صم وضعاف السمع ) تبدأ من السبت 6 يناير وحتي الخميس 11 يناير 2024 .

الصف السادس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن (صم وضعاف السمع) يبدأ من السبت 13 يناير وحتي الثلاثاء 16 يناير 2024.

ثانياً: المرحلة الإعدادية:

الصف الأول الإعدادي ( عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من السبت 6 يناير وحتي الإثنين 15 يناير 2024 .

الصف الثاني الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني ) يبدأ من الثلاثاء 9 يناير وحتي الثلاثاء 16 يناير 2024 .

اما عن امتحانات الشهادة الإعدادية ( العامة والمهنية والمكفوفين والصم) تبدأ من الأربعاء 17 يناير وحتي الأربعاء 24 يناير 2024 .

ثالثًا/مرحلة التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات خلال الفترة من السبت 6 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.

رابعًا/الصفين الأول والثاني الثانوي للصُم وضِعاف السمع خلال الفترة من الثلاثاء 9 يناير حتي 16 يناير 2024.

الصفين الأول والثاني الثانوي المكفوفين يبدأ من السبت 6 يناير وحتي الثلاثاء 16 يناير 2024..

خامساً / الصف الأول الثانوي العام يبدأ من يوم الاثنين 15 يناير 2024 وحتي الأربعاء 24 يناير 2024 .

الصف الثاني الثانوي العام يبدأ من الأحد 14 يناير 2024 وحتي الأربعاء 24 يناير 2024 .

وأوضحت محافظة الجيزة بأن الامتحانات الخارج المجموع ومادة المستوي الرفيع تبدأ من يوم 2 ، 3 ، 4 يناير 2024.

وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالجداول التى تم اعتمادها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمه لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.