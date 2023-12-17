إعلام إسرائيلى: مجلس الحرب سيبحث منحنى جديدا لصفقة تهدف لإعادة الأسرى

كتب أحمد جمعة

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، أن مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث منحنى جديد لصفقة تهدف لإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

إلى ذلك، قال إيلي كوهين وزير الخارجية الإسرائيلي، إننا لن نقبل بوقف إطلاق النار في غزة حاليا، متابعا: "سنواصل الحرب بالقطاع حتى نحقق أهدافنا"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

تدرس إسرائيل تقديم مقترح جديد لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين فى غزة، يأتى ذلك بعد أن أقر دانيال هاجارى المتحدث باسم جيش الاحتلال، بصعوبة المعارك فى غزة، وقال هاجارى: "المعارك فى غزة معقدة وغير مسبوقة".

وشهدت شوارع مدينة تل أبيب المحتلة تظاهرات من المستوطنين الإسرائيليين ضد حكومة الاحتلال بعد اعترف جيش الاحتـلال بمقتل 3 أسرى لدى الفصائل الفلسطينية فى غزة عن طريق الخطأ بقصف إسرائيلى.

ورفع المتظاهرون الإسرائيليون لافتات تندد بأداء الحكومة الإسرائيلية فى إعادة الرهائن، وطالبت عائلات المحتجزين حكومة نتنياهو بـوقف القتال وبدء مفاوضات إعادة ذويهم، فيما طالب عدد منهم بضرورة إسقاط الحكومة وهو ما يزيد الضغوط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.

فيما تجاوزت فاتورة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة سقف التقديرات الأولية لها لتصل إلى 191 مليار شيكل إسرائيلى، وذلك بعد أن كانت التقديرات الأولية لها لا تتعدى 163 مليار شيكل قبل أسبوعين.