إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود حادث انقلاب سيارة بطريق" بلبيس- العاشر من رمضان" اتجاه الإقليمي، مما أسفر عن إصابة 9 بإصابات متنوعة، جرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى منيا القمح المركزى بوصول" سعيد ط " 11 عاما مقيم نطاق مركز منيا القمح، م مصابا باشتباه نزيف بالمخ وإصابات متعددة وتم تقديم الإسعافات الأولية له وتحويله إلى مستشفى الزقازيق الجامعى.

وتبين من التحريات حدوث إصابة الطفل إثر سقوطه من علو الدور الثالث داخل منزله بطريق الخطأ.

وفى سياق متصل، استقبل مستشفى الإبراهيمية المركزى كل من " عثمان م " 15 سنة مقيم المهدية، وط أحمد م م" 18 سنة مقيم الحلوات، و" عبد الرحمن أ " 18 سنة مقيم المهدية، إثر إصابتهم بسحجات وكدمات، إثر تعرضهم لحادث اصطدام دراجة نارية بعمود إنارة بأول الدائرى الإبراهيمية- ههيا، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم.