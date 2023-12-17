إصابة 11 شخصا بإصابات متفرقة فى حادث تصادم بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 11 شخصا في حادث تصادم سيارتين إحداهما ميكروباص وأخرى ملاكي وتوك توك، بالقرب من مزلقان البياض على طريق الديبة إبشان بنطاق مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، حيث جرى نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى المستشفي، كما جرى نقل 4 حالات إلى مستشفى بيلا المركزي.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة بيلا، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص على طريق الديبة إبشان بنطاق دائرة المركز، نتج عنه إصابة 11 شخصا بعضهم مصاب بإصابات حرجة، ليجرى نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى بيلا المركزي، ومستشفى كفر الشيخ العام.

وتبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام ومستشفى بيلا المركزي، قد استقبلت كل من محمد محروس القاضي، 27 عاما، مصاب باشتباه كسر بالرقبة، شلبية أحمد سعد 64 عاما، مصابة بإشتباه كسر بالحوض، محمد السيد لملوم، 41 عاما، مصاب باشتباه نزيف بالبطن، علاء محب السيد، 30 عاما، مصاب باشتباه نزيف بالبطن.

كما أصيب أيضاً في الحادث، هند إبراهيم راغب، 40 عاما، مصابة بإشتباه كسر بالحوض، ومراد محمد السيد 80 عاما، مصاب باشتباه نزيف بالبطن، فاطمة عبد الحليم السيد، 70 عاما، مصابة بإشتباه كسر بالحوض، وسحر علي حسن الغلبان، 49 عاما، مصابة باشتباه نزيف بالبطن، وأصيب خالد وليد صالح، 19 عاما، مصاب باشتباه كسر بالزراع، وفتحي وجمعة محمود، 49 عاما، مصاب باشتباه نزيف بالبطن، وهدى محمود أبو المعاطي، 49 عاما، مصابة باشتباه نزيف بالبطن.