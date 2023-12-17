إصابة عنصر أمن في "استهداف" مراكز انتخابية بمدينة الصدر العراقية

تعرضت مراكز انتخابية في مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد لهجوم بقنابل صوتية، اليوم الأحد، ما أدى لإصابة شرطي بحسبما أفاد به مصدر أمني عراقي.
وقال المصدر لوسائل الإعلام اعراقية إن "عددا من الأشخاص يستقلون دراجات نارية قاموا برمي قنابل صوتية في ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم، على عدد من المراكز الانتخابية في مدينة الصدر".
وأضاف أن "إحدى القنابل الصوتية أدّت إلى إصابة عنصر أمنّي مكلّف بحماية أحد المراكز الانتخابية"، مبيناً أن "القوات الأمنية قامت بانتشار مكثف وفتح تحقيق بالحادثة بحثا عن الجناة".
كما لفت المصدر إلى أن "الأجهزة الامنية بكافة صنوفها انتشرت في الشوارع الرئيسية والفرعية لمدينة الصدر تحسبا من تكرار الحادثة في ليلة الانتخاب العام".
وذكر المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان أن رئيس الحكومة طلب من هذه الشركات "إبداء التعاون اللازم بهذا الخصوص".
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