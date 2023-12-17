اليوم السابع
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إصابة شخصين فى حادث انقلاب دراجة بخارية بالوراق

الأحد، 17 ديسمبر 2023 11:17 ص
إصابة شخصين فى حادث انقلاب دراجة بخارية بالوراق سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب شخصين إثر انقلاب دراجة بخارية  بمنطقة الوراق في الجيزة، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات. 
 
وفور تلقى بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين فى الوراق، انتقل رجال الاسعاف إلى المكان، وتبين من خلال الفحـــص أنه أثناء سير دراجة بخارية اختلت عجلة القيادة من قائدها، مما تسبب فى انحرافه وانقلاب الدراجة البخارية، ونتج عن الحادث إصابة شخصين ، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 






زحام مرورى

سيارات الاسعاف

اخبار الحوادث

الوراق




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