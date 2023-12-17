أوكرانيا: مقتل 346 ألفا و70 جنديا روسيا منذ بدء العملية العسكرية

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أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 346 ألفا و70 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.



ونقلت وكالة (يوكرين فورم) الأوكرانية للأنباء عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و739 دبابة و10 آلاف و692 من المركبات المدرعة و8 آلاف و137 من النظم المدفعية و923 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و609 من أنظمة الدفاع الجوي و324 طائرة مقاتلة و324 مروحية و22 سفينة حربية، فضلا عن 10 آلاف و766 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 1194 من المعدات الخاصة و6 آلاف و278 طائرة مسيرة وإسقاط 1610 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".



وعلى صعيد متصل، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم عن وقوع حوالي 89 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية مع القوات الروسية أمس، حيث ضربت الطائرات الأوكرانية 21 منطقة تمركز للقوات والأسلحة والمعدات العسكرية الروسية.



وذكرت الهيئة - في تحديث صباحي نشرته اليوم (يوكرين فورم) - أن الجيش الروسي شن 4 ضربات صاروخية و72 غارة جوية و92 هجوما من طراز عبر أنظمة إطلاق متعددة على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان. ولسوء الحظ، أدت الهجمات الروسية إلى سقوط ضحايا من المدنيين. وتعرضت المباني السكنية الخاصة وغيرها من الهياكل الأساسية المدنية للتدمير والأضرار.



وأضاف أن الجيش الروسي شن مرة أخرى هجمات باستخدام طائرات بدون طيار طراز 34 شاهد-136/131. وتم تدمير جميع الطائرات بدون طيار الهجومية.