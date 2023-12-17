أوستن يبحث فى إسرائيل المرحلة القادمة من الحرب.. ويزور البحرين وقطر

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيزور إسرائيل ودولتين خليجيتين هذا الأسبوع مع ضغط إدارة بايدن على إسرائيل لإنهاء حملتها الجوية والبرية الواسعة على قطاع غزة خلال أسابيع، والانتقال إلى مرحلة أكثر تركيزا فى الحرب.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أوستن سيلتقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يواف جالنت لمناقشة التفاصيل المتعلقة بموعد وكيفية تنفيذ القوات الإسرائيلية مرحلة جديدة التي يتصور المسئولون الأمريكيون أنها ستشمل مجموعات أصغر من قوات النخب التي ستدخل وتخرج من المراكز السكانية فى غزة، وإجراء مهام أكثر دقة ومستندة إلى معلومات استخباراتية للعثور على قادة المقاومة وقتلهم وإنقاذ الأسرى وتدمير الأنفاق، بحسب ما أفاد مسئولون أمريكيون.

وفى حين أنه من المتوقع أن يعرب أوستن عن دعمه لحملة إسرائيل لتدمير قدرة الفصائل على شن عمليات عسكرية، فإن سيؤكد أيضا أهمية أخذ سلامة المدنيين فى الاعتبار خلال العمليات والحاجة الملحة لزيادة تسليم المساعدات الإنسانية، بحسب ما قال مسئول رفيع المستوى بالبنتاجون.

وقالت نيويورك تايمز إن أوستن، الذى كان تولى رئاسة القيادة المركزية للبنتاجون من قبل، يدرك بشدة الدروس المؤلمة التي تعلمتعا القوات المسلحة الأمريكية فى العقدين الماضيين مع انتقالها من حروب برية كبرى فى العراق وأفغانستان إلى عمليات أكثر استهدافا ويريد أن يشارك المسئولين الإسرائيليين تلك الدروس.

وفى إشارة على مدى أهمية اللحظة الراهنة فى الحرب، فإن الجنرال تشارلز براون رئيس هيئة الأركان المشتركة سيرافق أوستن فى زيارته لإسرائيل.

وتعد زيارة أوستن هي الثانية منذ عملية طوفان الأقصى فى السابع من أكتوبر الماضى، وجزء من جهود من جانب الإدارة لحث إسرائيل على إنهاء المرحلة الراهنة من الضرب المكثف. وكان مستشار الأمن القومى البريطاني جيك سوليفان قد التقى بقادة إسرائيل يوم الخميس وناقش الحرب.

وسيزور أوستن أيضا البحرين، مقر الأسطول الأمريكيى الخامس لمناقشة حرية الحركة والأمن البحرى فى المنطقة، كما سيزور قطر، حيث تتواجد قاعدة جوية أمريكية فى العديد.

ومن المتوقع أن يزور وزير الدفاع الأمريكى أيضا طاقم حاملة الطائرات جيرالد فورد التي تم إرسالها على شرق المتوسط قرب إسرائيل بعد هجوم السابع من أكتوبر.