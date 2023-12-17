ونقلت صحيفة (صنداي وورلد) الأيرلندية عن الأسقف قوله إن "قناصي الجيش لا يقتلون المدنيين عن طريق الصدفة".

وأشارت الصحيفة إلى أن الأساقفة الأيرلنديين أدانوا هجوم قناص الجيش الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل أم مسنة وابنتها أثناء تواجدهما في مجمع كنيسة في غزة.

وقُتلت الأم ناهدة (أم عماد أنطون) وابنتها سمر، السبت أثناء توجههما لاستخدام الحمام في مجمع رعية العائلة المقدسة في مدينة غزة.

ووفقا لدوران، فإن هذه الفظائع هي واحدة من جرائم الحرب العديدة المرتكبة ضد المدنيين في الصراع الذي اندلع في 7 أكتوبر.

وقالت البطريركية اللاتينية في القدس -في بيان- إن غالبية مسيحيي غزة البالغ عددهم ألف مسيحي لجأوا إلى رعية العائلة المقدسة منذ بداية الحرب.

وتحاصر القوات الإسرائيلية الكنيسة الآن، وسط أنباء عن تدمير إمدادات المياه والكهرباء.



ووفقا للصحيفة فقد أثار مقتل المرأتين في الكنيسة، وكذلك إطلاق جنود الجيش الإسرائيلي النار عن طريق الخطأ على ثلاثة محتجزين إسرائيليين هاربين كانوا عراة الصدر ويلوحون بعلم أبيض، تساؤلات حول سلوك القوات الإسرائيلية خلال الحرب على غزة، حيث قتل أكثر من 18 ألف مدني شخص فلسطيني حتى الآن، معظمهم من المدنيين ومن بينهم أطفال.