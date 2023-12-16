"FDA" توافق على أول كريم موضعى لعلاج التهاب الجلد الدهنى من سن 9 سنوات

كتبت أمل علام

وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) على عقار شركة Arcutis Biotherapeutics وهو كريم موضعى لعلاج حالة جلدية تسمى التهاب الجلد الدهني لدى الأفراد بعمر 9 سنوات فما فوق، وذلك وفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز.

وقال موقع وكالة رويترز، إن موافقة الجهة التنظيمية الصحية تجعل من رغوة roflumilast وهو الإسم العلمى للعقار أول دواء موضعي لعلاج التهاب الجلد الدهني المعتدل إلى الشديد بآلية عمل جديدة منذ أكثر من عقدين من الزمن، وفقًا للشركة.

وأوضحت الشركة، إن التهاب الجلد الدهني، وهو مرض جلدي التهابي شائع ومزمن ومتكرر، يؤثر على أكثر من 10 ملايين شخص في الولايات المتحدة.

الدواء عبارة عن تركيبة رغوية من كريم roflumilast الخاص بالشركة بنسبة 0.3%، والذي تمت الموافقة عليه في الولايات المتحدة كعلاج موضعي للصدفية اللويحية لدى المرضى الذين تبلغ أعمارهم 6 سنوات فما فوق.

ووفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز فقد حقق الدواء هدف الدراسة الأساسي في تجربة المرحلة الأخيرة بمعدل نجاح بلغ 79.5% على مقياس تقييم مكون من 5 نقاط مقارنة بـ 58.0% في أولئك الذين تم علاجهم بالدواء الوهمي، كما أظهرت التركيبة، المصممة للتغلب على تحديات إيصال الأدوية الموضعية إلى المناطق الحاملة للشعر في الجسم، تحسنًا ملموسًا في أعراض المرض، بما في ذلك الحكة والتقشر والاحمرار.

وقالت شركة Arcutis إنها تخطط لإطلاق العقار تجاريًا بحلول نهاية يناير. من العام المقبل، موضحة ، إن هناك نسخة منخفضة الجرعة من كريم roflumilast لعلاج التهاب الجلد التأتبي لدى البالغين والأطفال حتى سن 6 سنوات قيد المراجعة من قبل هيئة الأغذية والأدوية الامريكية، ومن المقرر أن تتخذ الهيئة التنظيمية قرارًا في يوليو.