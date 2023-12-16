وزارة الصحة تكشف التحاليل الدورية لمرضى السكر.. إنفوجراف

وكانت وزارة الصحة والسكان قدمت مجموعة من النصائح الهامة لمرضى السكر تضمنت :-

- ينصح مرضى السكر دائما بممارسة التمارين الرياضية باستمرار حتى لو كانت نصف ساعة في اليوم، ولكن تحت إشراف الطبيب لوصف التمارين المناسبة للحالة وتنسيقها مع تناول الأدوية .

- الخضوع لفحص العين للكشف عن اعتلال شبكية العين بالإضافة لفحص تحليل البول لمرة في السنة أو حسب توصيات الطبيب إذ قد يطلب الخضوع لهذه الفحوص أكثر من مرة.

- قياس مستوى الكوليسترول ومستويات الدهون الثلاثية، أي تحليل الدهون، مرة في السنة.

- الخضوع لفحص الأسنان كل ستة أشهر.

- العناية الجيدة بالبشرة وبالقدمين ومع حدوث أي تغييرات فيهم يجب زيارة الطبيب فورا.

- الامتناع عن التدخين، فهو من أسوأ العادات التي يتبعها البعض وتؤثر على صحتهم وخصوصا مرضى السكر.

- محاولة السيطرة على مستوى الإجهاد قدر الإمكان والابعاد عن التوتر والضغط النفسى .

- ابتعد عن تناول الأطعمة الدهنية التي تحتوى على زيوت ودهون واستبدالها بالأطعمة الصحية والخضراوات والفواكه.

-تجنب تناول الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من السكريات واستبدالها بالأطعمة الصحية مثل الفواكه والعصائر الطبيعي