ضخ 1200 طن من السكر على مستوى مراكز سوهاج بسعر 27 جنيها

وأضاف أبو الوفا في تصريح خاص لـ "اليوم السابع" ، أنه تم التواصل مع الهايبرات الكبيرة ومحلات البقالة لبيع السكر بسعر 27 جنيها، مشيراً إلى أنه تم إحالة 157 تاجرا مخالفا إلى النيابة لامتناعهم عن بيع السكر بالسعر المتفق عليه بالاشتراك مع مباحث التموين بسوهاج.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية أنه تم ضخ 1200 طن سكر خلال الأيام الماضية للتجار لبيعها بسعر 27 جنيها للكيلو. مشيراً إلى أنه سيتم ضخ كميات أخرى وتم التواصل مع تجار الجملة على مستوى الجمهورية لضخ كميات إضافية فى جميع مراكز المحافظة.