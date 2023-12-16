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مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: أوقفوا الإبادة الجماعية

السبت، 16 ديسمبر 2023 12:05 ص
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: أوقفوا الإبادة الجماعية رياض منصور
وكالات

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دعا المندوب الفلسطينى لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، اليوم السبت، إلى وقف ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" بحق الشعب الفلسطيني.

وقال منصور إن إسرائيل "هجّرت أكثر من مليونى فلسطينى بشكل قسري".

وأضاف: "إسرائيل تستهدف الأطفال من أجل ترهيب الفلسطينيين"، معتبرا أن "وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لإنهاء المعاناة فى غزة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى إلى 18987 شهيدا و55 ألف مصاب، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فى اليوم السبعين، موقعة عشرات الشهداء ومئات المصابين بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.






غزة

فلسطين

الأمم المتحدة

رياض منصور



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