مطار العريش يستقبل 311 طائرة من مختلف دول العالم نقلت مساعدات لغزة خلال شهرين

العريش ـ محمد حسين

وصل عدد الطائرات التي استقبلها مطار العريش وتنقل مساعدات إغاثية لغزة منذ أحداث العدوان الإسرائيلي على غزة التى اندلعت أكتوبر الماضي إلى 311 طائرة نقلت نحو 8600 طن من المساعدات الإغاثية وسيارات إسعاف ومستشفيات ميدانية وأدوية موجهة لقطاع غزة ، وتسلم الهلال الأحمر المصري الشحنات ونقلها على شاحنات من العريش لمعبر رفح وصولا لقطاع غزة.

وأوضح بيان غرفة عمليات محافظة شمال سيناء لحركة استقبال شحنات المساعدات الجوية، أن المطار استقبل خلال الساعات الماضية طائرة قادمة من قطر نقلت 13.6 طن مواد غذائية وإغاثية وطبية، وطائرة قادمة من السعودية نقلت 15.4 طن مستلزمات طبية، وطائرة قادمة من بلجيكا نقلت 39.9 مواد مستلزمات طبية وإغاثية وأدوية، و2 طائرة قادمة من الإمارات نقلت إحداها 10.350 طن مساعدات مستشفى ميداني ومساعدات غذائية 2 رافعة، وطائرة أخرى نقلت 6.38 طن مستشفى ميدانياً ومستلزمات طبية وأدوية وألواح طاقة شمسية وكشافات، وطائرة تابعة للاتحاد الأوربي قادمة من الإمارات نقلت 89.1 طن مستلزمات طبية وأدوية وخيام ومستلزمات إغاثية.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إنه بدأ استقبال المساعدات الدولية لغزة القادمة جوا عبر مطار العريش بشمال سيناء في 12 أكتوبر الماضي، وقام متطوعون بتفريغ حمولتها وتجهيزها للنقل لمعبر رفح لتصل لقطاع غزة.

والمنظمات الدولية الإغاثية التي وصلت منها طائرات المساعدات وصلت من منظمة الغذاء العالمي، واليونسيف، منظمة الصحة العالمية، الصليب الأحمر، طائرة من منظمة أطباء بلا حدود، اتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة.

والدول التى وصلت منها طائرات نقل مساعدات لغزة وهبطت بمطار العريش هى: الكويت، تركيا، قطر، الإمارات العربية المتحدة، روسيا، الجزائر، الأردن، العراق، إندونيسيا، فرنسا، المغرب، السعودية، باكستان، البحرين، إنجلترا، البرازيل، تونس، فنزويلا، الهند، كينيا، كولومبيا، ماليزيا، اليونان، ليبيا، تركمنستان، بولندا، الدنمارك، سلطنة عمان، الشيشان، بلجيكا.