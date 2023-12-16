اليوم السابع
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مصر تنعى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد.. وتعلن الحداد 3 أيام (إنفوجراف)

السبت، 16 ديسمبر 2023 01:25 م
مصر تنعى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد.. وتعلن الحداد 3 أيام (إنفوجراف) مصر تعلن الحداد 3 أيام

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نعت جمهورية مصر العربية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023. 
 
وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية: "ينعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، الزعيم الفقيد، الرجل العظيم، الذي كان داعمًا لأمته العربية والإسلامية، حريصًا على شئونها، حكيمًا في قيادته، قدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية.
 
مصر تنعى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد
مصر تنعى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد
 
وأعلنت جمهورية مصر العربية الحداد على الفقيد لثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان.
 
وتوفى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ظهر السبت عن عمر يناهز 86 عاما بعد أكثر من 3 أعوام أمضاها على رأس الدولة، إذ تولى مقاليد الحكم أميرا لدولة الكويت بتاريخ 29 سبتمبر 2020
 
الأمير الراحل ولد فى 25 يونيو عام 1937ودخل المستشفى فى نوفمبر الماضى بسبب وعكة صحية طارئة.
 
وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

 







وفاة أمير الكويت

مصر تعلن الحداد

الكويت

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

وفاة الشيخ نواف الجابر

وفاة أمير الكويت الشيخ نواف

وفاة الشيخ نواف الأحمد الصباح

وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

موت أمير الكويت

ولى عهد الكويت

الكويت




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