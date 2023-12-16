مصر تنعى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد.. وتعلن الحداد 3 أيام (إنفوجراف)

نعت جمهورية مصر العربية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية: "ينعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، الزعيم الفقيد، الرجل العظيم، الذي كان داعمًا لأمته العربية والإسلامية، حريصًا على شئونها، حكيمًا في قيادته، قدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية.



مصر تنعى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد

وأعلنت جمهورية مصر العربية الحداد على الفقيد لثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان.