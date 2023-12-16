مصادرة 6 آلاف عبوة مبيدات أسمدة زراعية مجهولة المصدر بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية ، 6000 عبوة مبيدات وأسمدة زراعية مجهولة المصدر خلال حملات تموينية مفاجئة على الأنشطة التجارية بنطاق مركز كفر صقر، في إطار تكثيف الحملات التموينية علي كل الأنشطة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

فقامت إدارة تموين كفر صقر برئاسة عبد الرؤوف سويلم مدير الإدارة ومفتشي الإدارة وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي:- تحرير محضر برقم 17395 جنح كفر صقر مبيدات وأسمدة زراعية مجهولة المصدر وغير معتمدة بوزارة الزراعة وتم التحفظ على ما يقرب من 6000 عبوة مبيدات زراعية وأسمدة زراعية مجهولة المصدر وغير معتمدة بوزارة الزراعة وتم تسليم السيارة لمركز شرطة كفرصقر واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وتحرير تقرير محضر إثبات حالة لإنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير تقرير محضر اثبات حالة لإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات.